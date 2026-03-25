Planificación y exposición internacional

Haciendo eco de un reportaje de www.gimnasialatina.com, sobre la gimnasia artística femenina panameña que busca construir un proyecto ambicioso de posicionar al país en el escenario internacional, con bases de entrenamiento fuera de casa, en especial, en Europa, me llamó la atención que esta disciplina está muy enfocada en ofrecer a sus atletas las mejores condiciones para su formación.

No digo que otros deportes no estén haciendo lo mismo, solo que la gimnasia se ha visto notablemente los resultados de ese trabajo silencioso.