Política, deporte e impactos

El deporte no es exclusivo de una persona, de un grupo o de entidades o empresas. Algunos consideran que hacer deporte debería ser hasta un derecho humano. Lo curioso es que se use el deporte para hacer política.

Pero, se exige que los políticos y entes gubernamentales tengan más responsabilidades en cuestiones deportivas, que ayuden y se involucren en patrocinar o gestionar tanto en la organización como en construcción y mantenimiento de recintos. Sin embargo, nos quejamos si lo hacen y los llamamos politiqueros. ¿Qué cosas no?