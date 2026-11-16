Por mejor competitividad en béisbol

La dirigencia del béisbol deberá reformular nuevas acciones de trabajo tras un 2026 poco exitoso a nivel internacional. Una última prueba de ello fue el Campeonato Mundial U23, en donde el equipo nacional no pudo avanzar a la súper Ronda y jugó una fase de ‘Consolación’ para el olvido.

Un campeonato nacional de la categoría U23 parece no ser suficiente para los jugadores que van a este tipo de eventos. Se necesitará tal vez cambiar cosas. Ya vienen unas elecciones federativas, tal vez es el momento, y si no, el rumbo debe mejorar para el bien de nuestros atletas.