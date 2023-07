¿Por qué no copiamos lo bueno?

El deporte, como la vida, es cuestión de ciclos. No puedes ganar siempre, aunque hay casos que la derrota es la constante, no se puede perder ‘siempre’. Llegará el momento para que el deporte nacional vuelva a ser protagonista en los máximos escenarios mundiales. Ojalá se entienda que el deporte no es solo para mantenerse en forma, es una actividad económica importantes, si se sabe usar, solo miren ejemplos de países como Catar, Arabia Saudita y hasta Estados Unidos, que han apostado por desarrollar todo un ecosistema alrededor del deporte.