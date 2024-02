¿Por qué se llegó a esto?

Esto ya se veía venir. Las advertencias estaban hechas desde hace semanas, y no se han presentado soluciones. Y peor, se ha seguido jugando y programando partidos, pese a las condiciones de los terrenos de juego. Mismas que no son óptimas para desarrollar la actividad de fútbol, menos al nivel que se pretende hacer en la Primera División de nuestro balompié. ¿Cómo podemos exigir como fanáticos que los atletas sean mejores, si no tienen lo básico para serlo, o sea, una cancha decente para jugar? Por eso, nuestro fútbol es un ‘pony’ a nivel de las ligas centroamericanas.