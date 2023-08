Por un deporte para todos

De manera generalizada, la comunidad deportiva nacional (y buena parte de la sociedad nacional) quiere, anhela, desea, entre otros sinónimos, que el deporte sea tomado “en serio”. Que sea visto como una herramienta de erradicar la pobreza, de reducir la delincuencia, o sea, como un proyecto de vida, de darle oportunidades a los talentosos, pero que no logran acceder a ayudas que lo catapulten a la excelencia. Hay casos, no lo puedo negar, que éxito, pero no es la generalidad, lastimosamente es la excepción. Hay que masificar ‘todo’.