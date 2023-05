Potencia, deberíamos ser

Tal vez ya lo plasmé en un escrito antes, pero aún no puedo entender que Panamá, un país bañado por dos grandes masas de agua (Océano Pacífico y Mar Caribe), no es una potencia en deportes acuáticos. Ni en natación, ni nada de disciplinas de playa, ni mucho menos si hablamos de botes, bueno tal vez sí: botes de dragón, y algo en surf. Pero, en de manera global, como país no somos referentes cuando uno piensa en deportes de mar y playa. Es absurdo buscar culpables, lo que se debe hacer es buscar soluciones y mejorar lo que tenemos ahora.