Premiar el esfuerzo

El esfuerzo de un atleta no solo debe ser ‘recompensado’ con dinero, o lo contrario, sino cumplo las métricas, me quitan el apoyo económico. Ser deportista, en especial en Panamá, es mucho más que dar dinero por alcanzar ciertos logros, es una constante lucha por mantener un buen nivel físico y mental. Muchas veces, puedes ser el mejor en tu disciplina, pero no recibes esos ‘estímulos’ que pasan por financieros, emocionales y reconocimiento a ese esfuerzo para seguir adelante. Ojalá los premios no se queden en solo eso.