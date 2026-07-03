Preparados para la nuevos retos

La participación de Panamá en el Mundial fue vista por algunos como buena y por otros como mala; ahora solo queda buscar las estrategias para mejorar, empezar de nuevo y prepararnos para los retos de un nuevo proceso clasificatorio.

Esto incluye los distintos torneos de las diferentes categorías y las mejoras que se puedan hacer en las ligas organizadas, incluyendo la Liga Prom y la LPF, además del apoyo a los clubes y organizaciones que trabajan con ese semillero que solo aspira a representar a su país en una cita mundialista.