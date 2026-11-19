La Federación Panameña de Fútbol (FPF) están haciendo esfuerzos para promover el fútbol entre las niñas. E iniciativas como el Festival de Fútbol Femenino son de aplaudir. El evento deportivo tuvo una primera parada el pasado sábado 7 de noviembre, en la cancha de La Higuera, propiedad de la FPF, en el distrito de Chepo, provincia de Panamá, donde se congregaron más de 130 niñas. Se prevén cuatro jornadas. La próximo sería durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, en San Miguelito. Y las otras dos, en diciembre.