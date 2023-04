Protesta dio sus frutos

Como ya sabemos, cuando algo no te gusta: quéjate. Y la protesta generalizada de fanáticos y algunos en medios de comunicación hizo su efecto. La Federación Panameña de Béisbol decidió hacer cambios en el Calendario de la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, entre los equipos de Colón y Herrera, porque no hacía justicia al equipo herrerano. Es curioso que estos dos equipos no tengan una sede oficial, porque sus estadios están en plena reconstrucción (eso creo), aunque los herreranos tienen una casa alterna y merecían jugar allí.