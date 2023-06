Que la suerte los acompañe

Aunque el esfuerzo propio y la constancia son las claves del éxito, no está de más tener algo de buena suerte. La selección de fútbol de Panamá se enfrenta a Martinica en la Copa de Oro, y aunque para muchos vencer a Costa Rica puede ser sinónimo de un incremento en el nivel competitivo de los canaleros, no está de más no descuidar el camino trazado y procurar ser prudentes ante una selección caribeña que está dando sorpresas y ha dejado a grandes rivales en el camino. Esperemos que Panamá no sea otro de la lista.