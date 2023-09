Que no sea un notición de vez en cuando

Es un orgullo ver que un deportista panameño logré llegar a nuevas alturas en su disciplina. Como el es caso de Michael Amir Murillo y su recién fichaje a un club francés. Claro que es una novedad y es de aplaudir. Quisiera que esto no sea una noticia que sorprenda, sino que sea lo normal, que tengamos a futbolistas en ligas importantes a nivel mundial, que no nos sorprenda versos en esos clubes, que no sean la excepción. Pero, para ello, hay que trabajar e invertir en nuestro fútbol, en nuestro deporte. Me alegro por Murillo, pero deben haber más.