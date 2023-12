Que sea ya un solo recuerdo

Pasan los años y la herencia de la invasión del ejército de EEUU sigue latente.

Más cuando el deporte, como en varios sectores de la población, no ha logrado ‘recuperarse’ del golpe asestado ya hace más de 30 años.

He escuchado que antes de ese fatídico día, nuestros atletas venían en una dinámica ganadora.

Y con esto no busco culpar a los ‘gringos’ de los males de los panameños, sino que desde esa época no se ha establecido una hoja de ruta para elevar el deporte y tal como pasó un 20 de diciembre de 1989, seguimos a viendo el retrovisor y no nos enfocamos en el hoy para proyectarnos en el mañana.