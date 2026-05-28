Reconocimientos merecidos

Un grupo de medallistas y atletas panameños que representaron dignamente el país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en Panamá, durante abril pasado, recibieron un homenaje por parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

También los diputados reconocieron los aportes de varios dirigentes deportivos y sociales. Creo que cualquier acto que destaque la labor, ya sea cultural, educativa o deportiva, es de aplaudir. Solo espero que ese respaldo se traduzca en leyes pro atletas.