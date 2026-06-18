Reflexión sobre el deporte y su valor

El deporte para muchas personas es parte de sus vidas, algo que no pueden separar, es ya algo innato a su ser, y se dedican a ese ideal de intentar convertirse en el mejor en su disciplina. Ya sea siendo atleta, parte del cuerpo técnico, directivo, u otra índole de profesional. Por ello, cuando escucho a ciertas personas que dicen que no me interesa el deporte, y en este caso, no quiero saber de la Selección de fútbol, no solo me decepciona, sino que reflexiono y me pregunto, ¿cómo llegó esa persona a pensar así? Pero, bueno, cada quién con su tema.