Rehabilitación de los espacios

Por años, décadas, mejor dicho, desde que tengo uso de razón, uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo ha sido un sistema de planificación que incluya la preservación de las infraestructuras estatales mediante el debido mantenimiento.

Esperamos que centros educativos, culturales y deportivos estén en ruinas para luego tener que invertir millonarias sumas en su recuperación. Cuando solo cambiar una teja, cambiar una tubería, limpiar y despejar las zonas verdes serían más que suficiente para evitar problemas mayores.