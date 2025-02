¿Se detiene el país?

Los carnavales no deberían paralizan el país, y no hablamos solo de los cuatro días de jolgorio y fiesta, sino de los días antes a la celebración. El ruido que trae este festejo se escucha inclusive meses antes. Cuando el modo Carnaval se activa, lo demás queda en segundo plano, como si sobrarán aquellos que por motivo de trabajo o compromisos adquiridos, no formen parte de la celebración. Que los espacios deportivos cierren puede incluso afectar la preparación de los atletas; deberían encontrar procesos para que esto no ocurra.