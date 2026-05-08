Se encamina a terminar este relajo

Tal parece que el tema va enserio. Ayer, representantes de la Liga Panameña de Fútbol sostuvieron una reunión liderada por la diputada Alexandra Brenes, con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), el Ministerio Público, asesores legales y el exfutbolista Roberto Brown, con el objetivo de buscar mecanismos que protejan la integridad de las competencias deportivas en Panamá. Ya la LPF coordina con otros diputados una propuesta de ley tipificar como delito la manipulación de partidos en nuestro fútbol.