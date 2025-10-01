Se mantiene las opciones en el torneo

El empate 1-1 de ayer ante Ucrania dejó un sabor agridulce para los panameños, en especial entre los jugadores y cuerpo técnico que esperaban llevarse la victoria en su segundo encuentro en la fase de grupos del Mundial FIFA Sub-20, que se juega en Chile. Pese a esto, el resultado mantiene la esperanza canalera de poder clasificar a los octavos de final del torneo planetario. Aunque no dependerá de sí mismo, los panameños deben estar enfocados en ganar su último partido de su grupo, que será el viernes ante Corea del Sur.