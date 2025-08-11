Se ve la luz de un largo camino

No hay dudas que en Panamá hay personas con talento. Y si hablamos del deporte, el talento sobra en distintas aristas: entrenamiento, atletas, manejo de personal, usted elija cual. Por años, el deporte parecía que se conducía por inercia y por secciones o grupos.

Ahora, el panorama es distinto. Con una articulación orientada desde el gobierno, trabajando mancomunadamente con el Comité Olímpico y las federaciones, grupos organizaciones y atletas individuales.

Las cosas están cambiando a mejor, me parece. Aunque no todo es perfecto, se está avanzando.