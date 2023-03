¿Seguimos igual o cambiamos las cosas?

Hay que admitirlo. Un muy bajo porcentaje de la población se convertirá en un atleta de alto rendimiento. O sea, un persona que se dedique por años a jugar (usted ponga la disciplina) de manera constante y sostenida. Son muy pocos en nuestro país. Ya sabiendo esto, los planes para potenciar la materia de Educación Física parece que no funcionan. Esta asignación no debería ser ‘calificada’, más bien tendría que usarse como herramienta para reducir los niveles de obesidad y masificar todos los deportes. Si no es así, seguiremos como estamos.