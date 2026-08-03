¿Sin fútbol y sin estadio o un fútbol sin estadios?

A estas alturas, con dos participaciones mundialistas a nivel mayor masculino, una en la categoría femenina y varias en otras con selecciones menores, es increíble que en Panamá poquísimos clubes de fútbol tengan instalaciones propias para organizar sus ligas y tengan que depender de las que administra el Estado.

Esto es una situación que data de hace décadas, cuando tradicionalmente el deporte no es un tema de importancia para hacer negocio en el país. Ya sea porque no hay suficientes fanáticos dispuestos a pagar para ver el ‘show’ o desinterés del Estado y de privados.