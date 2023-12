Solo vale crecer en esto

No cabe duda que el año 2023 ha sido uno de los mejores (por no decir el mejor) dentro de desempeño de las diferentes selecciones nacionales de fútbol de Panamá. Pero, en especial, la mayor masculina, que terminó con sus boletos para (una vez más) el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa América 2024. También, especial mención a la Sele femenina mayor, que jugó su primer mundial y clasificó de forma directa a la Copa Oro W 2024. El fútbol canalero está creciendo, faltan más cosas, pero ojalá no hayan retrocesos.