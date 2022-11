Sorpresas te da la vida y el fútbol

Me acababa de despertar de un reparador sueño, cuando tome el celular y entré al sitio de ESPN: Argentina 1, Arabia Saudita 0, era el entretiempo. Confiado a que esta seria la señal del inicio de una goleada, me volví a acostar.

Pero, al cabo de unos minutos escuche gol, y seguido: “Arabia Saudita gana 2-1 a Argentina”. No lo podía creer. Me levante de la cama para comprobarlo y era cierto. No lo creía. Me bañe, me lave los dientes, hice mis necesidades fisiológicas y Arabia seguía ganando. Me senté frente al TV y terminó el partido y ahora sí lo creí.