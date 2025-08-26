Toda ayuda es buena

La tecnología es una aliada para los atletas. Herramientas que brindan a las personas apoyo para mejorar en cada entrenamiento, llevar un mayor control de la manera en que practicamos o en cómo nos alimentamos.

Además, la tecnología aplicada a la medicina puede favorecer una recuperación más rápida en caso de lesiones, pero es fundamental contar con el respaldo de un profesional que nos guíe y conocer bien nuestro organismo para evitar lastimarnos o poner en riesgo nuestra salud. La experiencia y la tecnología, van de la mano.