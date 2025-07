Un aplauso por el trabajo arduo

Pese a todas las inclemencias y problemas que se puedan tener dentro de fronteras, los panameños hemos y seguimos intentando competir. Se ha demostrado hasta la saciedad que muchos panameños (as) han nacido para ser deportistas. Cada combate, cada juego, cada reto se enfrenta, y aunque no se supere, queda la satisfacción de haberlo intentando, hasta el final. Si las cosas mejoraran, tanto a nivel organizativo como de apoyo estatal y privado, tal vez pudiésemos tener más oportunidades de triunfo, aunque lo hecho hasta ahora no es suerte.