Un aporte muy significativo

Las mujeres en Panamá han sacado la cara por el deporte. No es de extrañarse que en los pasados Juegos Olímpicos una dama ganara una medalla, y de qué manera. Más de una década de trayectoria deportiva: Atheyna Bylon ha demostrado que el sacrificio, constancia y dedicación dan su fruto. No quiero poner este texto como guerra de géneros, ni señalar si uno es mejor que el otro. Solo decir que las mujeres tienen su lugar en el deporte panameño, pero muchas veces hay quienes no lo reconocen. Ser atleta en este país es complicado, pero ser mujer y deportista supone un extra. Solo pregunten.