Un buen ‘show’ se aprecia y se paga

Un nuevo torneo de nuestro fútbol de primera división está por terminar. Hay que admitir que hay fanáticos fieles que se organizan e intentan atraer a todo el público que se pueda para llenar los escenarios dispuestos para la Liga Panameña de Fútbol. De verdad espero un buen show, y me parece que los que pagan se lo merecen. Si tu como organizador ofreces no solo facilidades en las gradas, sino que en la cancha el espectáculo es de calidad, entonces todos ganan. Y ese debe ser el Norte, no solo en el fútbol, sino en todas las actividades deportivas.