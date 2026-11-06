Un mes más para defender a la patria

Llámese coincidencia o destino, pero el deporte panameño arranca el mes de la patria con varios de sus “hijos” representando la bandera en eventos internacionales. Ya sea en Dakar 2026, en un Mundial de Béisbol U23, en partidos eliminatorios de las selecciones mayores de fútbol (masculina y femenina) o con el equipo mayor masculino de baloncesto en su lucha por un cupo al Mundial FIBA 2027. No importa el deporte, la pasión por defender los tricolores del país nunca baja de intensidad, y menos ahora, en este mes de noviembre, nuestro mes de la patria.