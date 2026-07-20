Un mundial para nunca olvidar

En una nueva demostración de resistencia y buen ‘pie’ y ‘cabeza’, la selección de España se llevó ayer domingo la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En una edición inédita ampliada de 32 a 48 equipos, la escuadra española venció por la mínima (1-0) a una combativa Argentina, comandada por Lionel Messi, en lo que pareció su ‘last dance’ a nivel internacional.

Messi y compañía hicieron lo que pudieron, pero enfrentaron a la mejor selección del torneo, que merecidamente ganó el trofeo de campeón. De verdad fue un mundial memorable.