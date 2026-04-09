Un mundial que todavía está en veremos

Algunos siguen con la incertidumbre que el Mundial FIFA 2026 pueda aplazarse o en el peor de los escenarios, cancelarse. Todo, debido a la guerra en el Medio Oriente. Y claro que preocupa. Miles de muertos, otros miles de heridos, infraestructura destruida y odios arraigados entre pueblos. El ser humano parece estar condenado a pelear en guerras, a buscar la manera de agredir al prójimo y por eso es tan importante que una cita tan relevante como un mundial se mantenga en el calendario deportivo. Este evento une a la gente.