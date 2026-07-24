Un ‘sube y baja’ en la LFF

Hace menos de una semana, la Liga de Fútbol Femenino (LFF) en Panamá anunciaba que descartaba la participación del Sporting San Miguelito y el Plaza Amador para su Torneo Apertura 2026 (inicia el 5 de agosto) y la temporada 26/27. Pero ayer, lanzó un comunicado señalando: “Le damos la bienvenida a C.D. Plaza Amador que se suma al grupo de clubes participantes para esta temporada”. Y de paso, “agradeciendo” al “Herrera FC el interés...”. El club desistió de participar. O sea, Plaza ocupará el lugar del Herrera. Así, por el momento, serán 10 clubes en la competencia.