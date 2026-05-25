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Una digna final que nos hizo creer

Una digna final que nos hizo creer
Roberto Robinson
25 de mayo de 2026

No recuerda una final de un torneo de la Liga Panameña de Fútbol tan emocionante y dramática como la vivida el pasado sábado por la noche.

Gol para empatar, en el tiempo de descuento, y llevar el encuentro a los tiempos extras, un campeón que demostró porque merecía retener la copa y un retador deseoso de revancha, pero que se quedó corto en sus intención, aunque luchó hasta su último aliento.

Plaza Amador y Alianza FC repitieron la final del pasado torneo de 2025, y dejaron un espectáculo de alto nivel competitivo. Ojalá que esto se replicará durante todo el torneo.

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