Una fecha que no podemos olvidar nunca

La Gesta Patriótica del 9 de enero no es un día de asueto, bueno no debería ser. La sangre de esos panameños que tenían el ideal de que la soberanía del país valía la pena y se tenía que respetar, debe motivarnos, por lo menos a reflexionar.

Más cuando vivimos en un mundo donde el más fuerte quiere quitarnos lo que por años ya luchamos por recuperar: el Canal de Panamá y la soberanía nacional.

Hoy, hay que estar en alerta, y hacer el paralelismo con el deporte, el que se rinde, pierde. Y nosotros, como panameños, hemos perdido, por eso son más dulces las victorias.