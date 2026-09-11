Una nueva jornada para seguir creyendo

Para los fanáticos de nuestro fútbol, el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) sigue con su Jornada 8, compuesta por interesantes encuentros. Esta noche, desde las 8:30 p.m., el Deportivo Árabe Unido recibe en el Estadio Armando Dely Valdés, al Unión Coclé. El sábado, CAI choca con el CD Plaza Amador a las 6:15 p.m. en el COS Sport Plaza; y a las 8:30 p.m. será el turno de Tauro FC ante CD Universitario, en el Estadio Rommel Fernández. Mientras que el domingo se miden Herrera FC vs UMECIT FC y Veraguas vs Alianza. Ya el lunes, Sporting SM juega ante San Francisco.