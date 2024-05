Una vuelta de tuerca en este aspecto

Los esfuerzos para ofrecer a nuestros atletas mejores días son bienvenidos siempre.

Las nuevas autoridades del Instituto Panameños de Deportes (Pandeportes), que asumirán el control de la entidad, a partir del 1 de julio próximo, deberán hacer lo necesario para posicionar al deporte, a los atletas y demás figuras que componen el engranaje deportivo nacional, a lo más alto que se pueda. Ya no caben excusas.

El deporte deberá ser tratado como un tema de Estado. No sé si es prioridad o no que sea convertido a un ministerio, lo que sé es que no puede seguir funcionando como está ahora.