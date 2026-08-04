Vuelve nuestro fútbol femenino

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) abrirá el telón de su Torneo Apertura 2026, con el duelo inaugural entre el F.C. Panamá Norte y UMECIT F.C., mañana desde las 8:00 p.m., en el COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá.

La competición estará dividida en las conferencias Este y Oeste (5 equipos en cada una); sin embargo, la clasificación a la siguiente fase se definirá mediante una tabla general.

Los dos mejores ubicados avanzarán de forma directa a semis, mientras que los clubes que finalicen entre la tercera y la sexta posición disputarán una ronda de playoffs para completar los cuatro semifinalistas.