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Vuelve nuestro fútbol femenino

Vuelve nuestro fútbol femenino
Roberto Robinson
04 de agosto de 2026

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) abrirá el telón de su Torneo Apertura 2026, con el duelo inaugural entre el F.C. Panamá Norte y UMECIT F.C., mañana desde las 8:00 p.m., en el COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá.

La competición estará dividida en las conferencias Este y Oeste (5 equipos en cada una); sin embargo, la clasificación a la siguiente fase se definirá mediante una tabla general.

Los dos mejores ubicados avanzarán de forma directa a semis, mientras que los clubes que finalicen entre la tercera y la sexta posición disputarán una ronda de playoffs para completar los cuatro semifinalistas.

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