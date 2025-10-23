Ya nos están jugando la ‘psicología’

Parece que se ha despertado una especia de ‘alerta’ por la visita del técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, al Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, en Guatemala.

El DT fue a inspeccionar el terreno donde la Sele enfrentará a Guatemala el 13 de noviembre, en la quinta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial FIFA 2026.

Por vistas en redes sociales se señala que “en estos momentos” su césped no está en las mejores condiciones. Además, hay preocupación por los ‘pocos’ boletos para el público panameño.