Acompañar y vigilar

La creciente inseguridad en el país nos obliga a prestar atención constante a nuestros hijos, incluso cuando son adolescentes. Muchos piensan que, al llegar a esta etapa, los jóvenes saben cuidarse más, pero no es la realidad. Como padres es fundamental aconsejarlos y acompañarlos, sin perderles la pista.

Recientemente hemos visto casos alarmantes: estudiantes heridos de bala e incluso un adolescente que perdió la vida en la provicia de Colón mientras supuestamente visitaba a unos amigos tras salir de la escuela. No los deje solos.