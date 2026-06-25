Al pie del cañón

Adultos mayores en filas

Adultos mayores en filas
Lineth Rodríguez
25 de junio de 2026

Los adultos mayores que hacen filas, ya sea en farmacias para sacar medicinas, por su cobro de jubilación o en las del Cepanim, no pueden ir solos a la calle.

Sí, en muchos casos hay un personal de atención médica cerca, pero luego quién se encarga de llevarlos a la casa. Es necesario que las familias y ellos sean conscientes que cualquier situación (mala alimentación, cansancio y demás) les puede causar un desmayo por el agotamiento.

Las entidades también deberían agilizar los trámites y ser más empáticos con estas personas.

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