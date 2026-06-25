Adultos mayores en filas

Los adultos mayores que hacen filas, ya sea en farmacias para sacar medicinas, por su cobro de jubilación o en las del Cepanim, no pueden ir solos a la calle.

Sí, en muchos casos hay un personal de atención médica cerca, pero luego quién se encarga de llevarlos a la casa. Es necesario que las familias y ellos sean conscientes que cualquier situación (mala alimentación, cansancio y demás) les puede causar un desmayo por el agotamiento.

Las entidades también deberían agilizar los trámites y ser más empáticos con estas personas.