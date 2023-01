Agua y basura, la gran morosidad

Opinólogos debaten fórmulas creativas para llevar a Panamá al primer mundo en materia de recolección de desechos y distribución de agua potable. Pero el punto que muchos obvian es la dificultad de cobrarle a morosos. Por un lado está la antiestrategia de no cortarle el suministro a quien no pague por el servicio. El otro aspecto es el cultural: si nunca he tenido que pagar por tasa de aseo o si no pago porque recolección ha sido siempre deficiente, ¿qué me haría cambiar de actitud? Este último punto es el más difícil de enderezar.