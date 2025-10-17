Alojamientos para universitarios

Alojar a los estudiantes en un campus universitario es un gran logro, en el caso de la UTP, sobre todo para esos jóvenes que sueñan con carreras que muchas veces no están en los centros regionales y se tienen que conformar porque sus padres no tienen dinero para que vivan en la ciudad o se transporten diariamente.

El nuevo proyecto, anunciado por el presidente, de que también se logre albergar a estudiantes en los centros regionales, es todavía más ambicioso y será un gran paso para que más jóvenes puedan lograr sus metas.