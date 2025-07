Analicemos la violencia

Se hace urgente llamar a la reconciliación social pues los últimos acontecimientos solo siguen generando reacciones violentas en las redes sociales y un llamado al desquite, al no me importa.

Es aceptable que en cualquier debate se den desacuerdos y hasta exaltaciones, pero siempre terminan ahí, en la discusión; lo que no está permitido es llevar los problemas personales como estandarte para agredir a cualquiera que se nos pare en frente.

Y no, no estoy de parte de ninguna persona, me detengo en el medio, en la imagen que proyectan.