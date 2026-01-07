Al pie del cañón

Campañas de protección solar

Lineth Rodríguez
07 de enero de 2026

Tenemos la bendición de vivir en un país en el que siempre hay sol, el cual se intensifica en los meses de enero a abril, pero hacen falta campañas para protegerse del mismo, inculcarle a la población, desde los más pequeños, que deben cubrirse en las horas de mayor radiación, usar bloqueadores, sombreros, paraguas y ropa cómoda para no sufrir agotamiento o insolación.

Es momento de crear conciencia, pero a la vez tomar el tema en el plano salud, un bloqueador solar es necesario, no un lujo, los precios de muchos siguen siendo impagables.

