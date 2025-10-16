¡Cárcel para el que graba y no ayuda!

Ya está bueno en este país. En los últimos años hemos visto gente insensible grabar a diestra y siniestra a otros pidiendo ayuda, sin que muevan un dedo.

Hace escasos días se reprodujo el brutal asesinato de una muchacha a plena luz del día y pocos días después, otra mujer agonizante es captada en vivo pidiendo ayuda y desde la cámara se escucha ¿para qué? O sea, hay que tener en las venas agua salada en vez de sangre para no conmoverse con el dolor ajeno y las leyes deberían ser más enérgicas con esto. Presos deben ir, por su maldad.