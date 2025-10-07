Computadoras de autos: el negocio

Las comunidades como Betania, San Francisco, en donde todavía hay barrios residenciales, se han visto afectadas por el robo constante de las computadoras de los autos.

Todos saben que entre 12:00 medianoche y 3 de la mañana, los amigos de lo ajeno se llevan todo lo que encuentran en los carros estacionados en las aceras y cero autoridad.

Está claro que aquí debe existir algún mercado negro en el que se comercialice este tipo de aparato, porque es increíble que siempre les roben a los mismos; ya deben tener un almacén de repuestos.