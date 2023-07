Cuando los ovnis lleguen a Panamá

El testimonio del exfuncionario de inteligencia de USA sobre la evidencia de los extraterrestres dejó a muchos en modo reflexivo. Otros tantos se lo tomaron a broma, pero lo cierto es que el fenómeno ovni no conoce geografía ni país, por lo que Panamá no escapa a su onda expansiva. Quizás no contemos con un Jaime Mausán panameño, pero la curiosidad depositada en cada habitante de este país invita a pensar en lo lejano, en lo desconocido. La NASA ya informó que en septiembre ofrecerán sus conclusiones sobre “vida extraterrestre”.