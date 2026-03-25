Al pie del cañón

Dañar la propiedad del Estado

Dañar la propiedad del Estado
Lineth Rodríguez
25 de marzo de 2026

Hace poco, la junta de San Francisco reparó una cuneta fea en la salida Paitilla; no pasó una semana cuando un camión rompió una esquina y huyó impune; el conductor se fue sin remordimiento.

Ayer, un articulado “mula” derribó un poste en la rotonda de la Cervecería e intentó escapar. Las cámaras del CON captaron el hecho y lograron detenerlo, pero esto es lo mínimo frente a un tipo de vandalismo constante.

La gente destruye casetas, vidrios y mobiliario público sin pagar un solo centavo por los daños. Es una falta total de civismo.

Tags:
Propiedad del Estado
|
Junta Comunal de San Francisco
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR