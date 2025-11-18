Decomiso de droga y cargamentos

Las autoridades de seguridad tienen una tarea bastante complicada estos meses, pues cada semana son kilos y kilos de drogas los que se incautan en Panamá, todos en su mayoría con destino a Estados Unidos y Europa. El crimen organizado mueve sus tentáculos en todas partes, pues el descubrimiento de la red que llenaba maletas con estupefacientes, hacia Europa también, ha sido detectada y es cierto, es probable que no sea un tema nuevo, pero cómo es posible que todos en el pasado se hicieron de la vista gorda; creo que hay mucho por descubrir, digan los nombres.